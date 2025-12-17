Mevlana şehrinde 'Şebiarus' yoğunluğu

Konya'da, "Huzur Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl "Hazreti Pir"i anmak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uyarak Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturuyor.

Törenlerin son gününde ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua ediyor.

Şebiarus anısına hediye almak isteyenler ise hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Özellikle Mevlana temalı sikke, semazen, Kubbe-i Hadra, ney gibi ürünler talep görüyor.

Kentte oluşan yoğun ziyaretçi trafiği, başta turizm ve otelciler olmak üzere, müze civarındaki tüm işletmecilerin de yüzünü güldürdü.

"Bu huzuru yaşamak lazım"

Şebiarus için Denizli'den gelen Mustafa Baysal, AA muhabirine, eşinin 10, kendisinin ise 4 senedir geldiğini söyledi.

Manevi atmosferin huzurunu yaşadıklarına değinen Baysal, şöyle konuştu:

"Burada, bu huzuru yaşamak lazım. Gerçi en huzurlu yer Mekke'dir. Daha sonra Peygamber Efendimizin bulunduğu Medine'dir. Sonra Mescid-i Aksa'dır. Dünyada böyle yatırların, büyük ulemaların, peygamberlerimizin yattığı yerlerde hep huzur vardır. İşte Mevlana Hazretleri'nin bulunduğu burası da bir huzur yeridir. Yani insanlar buraya huzurlu olmak için geliyor. Dolayısıyla anma törenleri yapılıyor. Mevlana, 'Kim olursan ol, ne olursan ol gel.' diyor. Şurada gördüğünüz insanlar hep çeşitli ülkelerden gelmişler. Tek gayeleri burada huzur bulmak."