Konya'da yaşayan Ferda Okur, 32 yıldır koruma ve bakım altındaki çocuklarla kurduğu güçlü bağ sayesinde onların yalnızca destekçisi değil, "anne" diye seslendikleri güven ve sevgi kaynağı oldu.

Bir oğlu olan Okur (61), 32 yıl önce devlet korumasındaki bebeği ayağında sallayınca kendisini çocuklara adamaya karar verdi.

O günden sonra her gün sevgi evlerine gelerek bebeklerle ve çocuklarla ilgilenen, onlarla oyun oynayan Okur, gönüllü çalışmalarını zamanla daha kapsamlı hale getirdi.

Çocuklarla kurduğu güçlü bağ sayesinde onların "Ferda annesi" olan Okur, eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için de çeşitli çalışmalar yürüttü.

Öncülük ettiği "Gönüllü Anneler" hareketiyle çocuklara yönelik dayanışmayı büyüten Okur, özel ders ve etüt imkanlarının geliştirilmesi için de çaba gösterdi.

Başkanlığını yaptığı Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği aracılığıyla çocuklara desteğini sürdüren Okur, doğumlarından itibaren elinden tuttuğu çocukları evliliklerine kadar yalnız bırakmıyor.

"Onların 'Ferda anneleri' olmaktan aşırı mutluyum"

Ferda Okur, AA muhabirine, yıllardır devlet korumasındaki bebeklerle ve çocuklarla gönülden ilgilendiğini söyledi.

Çocukların her birini kendi çocuğu gibi içten sevip kucakladığını anlatan Okur, "Onların dertleriyle dertleniyorum. Yüzlerce çocuğum oldu. Evlendirdim, doğduklarında elini tuttum, evlerini düzenlemeleri için yardım ettim. Birisi bana mutluluğun tarifini sorsa, birini mutlu edip onun gözünden yansıyan ışıkla mutlu olmak derim. Ben onların aralarında çok mutlu oldum. Onlara iyi geldim mi bilmiyorum ama onlar bana çok iyi geldi." diye konuştu.

Büyük bir aile olduklarını ve birbirlerini tamamladıklarını vurgulayan Okur, şöyle konuştu:

"Her çocuk aile yanında büyümeyi ve koşulsuz sevgiyi hak ediyor. Her çocuk sıkıca kucaklanıp öpülmeyi, koklanmayı hak ediyor. Ben gücüm olduğu ölçüde bunu kendim için yapıyorum. Bana çok iyi geliyorlar. Benim kulaklarımın duyduğu en güzel sözcük, onların 'Ferda anne' demeleri. Onların 'Ferda anneleri' olmaktan aşırı mutluyum. Onlar 'Anne' dediklerinde aşırı mutlu oluyorum. Karnımda kelebekler, kalbimde kuşlar hepsi birden kanatlarını açıp çırpmaya başlayınca içim içime sığmıyor. Sıkıntıları için yardım istediklerinde ve sorunlarını çözdüğümde kendimi iyi hissediyorum. Benim için yüreğimden doğmuş, karnımdan doğmuş hiç fark etmiyor."

"Hayat yolculuklarında eşlikçileri olmaktan çok mutluyum"

Okur, çocuklarla daha iyi ilgilenebilmek için kurduğu dernekle sevgilerini büyüttüğünü, gönüllü anne olmaktan gurur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sloganımızda 'Çocuk kalbinin attığı her yerde sevgiyle varız.' diyoruz. Benim hayatım adanmış bir hayat. Benim içimde hiç büyümeyen bir çocuk var. Ben de büyümesine izin vermiyorum. Hiçbir kronik hastalığım ve ilacım yok. Sebebi de çocuklar. Onlar bana aşırı iyi geliyor. Onlarla sohbet ediyor, atölyelere götürüyor, birlikte güzel yemekler yapıyoruz. Onlar benim enerjime yetişemeyebilirler. Dolayısıyla ben onların arasında bu kadar çok kalmak istiyorsam onlar kadar enerjik olmalıyım. Onlarla her türlü deliliği yapabiliyorum. Oyun da oynuyorum. Yere yatıp onları ayağım havalara da kaldırıyorum. Onlarla birlikte dans da ediyorum. Ben sizi yorarım, uymayın bana diyorum. Hiç usanmıyorum. Anlatacak şeyleri olduğunda, birine bir şey anlatmak istediklerinde derneğe geliyorlar. Orada onlarla sohbet ediyoruz. Hayat yolculuklarında eşlikçileri olmaktan çok mutluyum. Ben bu işin delisiyim, sevdalısıyım."

"Kalbi gece gündüz çocuklar için atar"

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği Başkanı Mürsel Gökcen, Ferda Okur'un devlet korumasındaki çocuklar için her zaman özveriyle hareket ettiğini söyledi.

Okur'un çocuklara her zaman anne şefkatiyle yaklaştığını vurgulayan Gökcen, "Hemen hemen herkes kendisini 'Ferda anne' olarak tanır. Kalbi gece gündüz çocuklar için atar. Bir çocuğun gece bile derdi olsa onu çözmeden asla uyumaz. Eğitim hayatlarından evliliklerine kadar her şeyleriyle ilgilenir. Özellikle kız çocuklarına karşı yaklaşımı takdir edilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA