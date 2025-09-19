Konya'da 'Anadolu Göğünün İpek Mahyası' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Konya'da, AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" temalı Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf ve Deneyim Sergisi açıldı.

Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği "Vakıf Eserleri Envanter Projesi" kapsamında Depo No: 4 ev sahipliğindeki sergide, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan vakıf eserleri ile bunları süsleyen çini, ahşap oyma, kalem işi ve taş işçiliği gibi tarihi ve sanatsal değeri yüksek eserler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizde çok önemli vakıf eserleri var. Çok güzel fotoğraflarla ve kreasyonla Kültür Yolu kapsamında bu sergimiz açıldı. Mistik Müzik Festivali kapsamında 30 Eylül'e kadar sürecek programlarımıza vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bu sergi gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacağız. Misafirlerimiz keyifli vakit geçirecekler ama asıl amacımız Mistik Müzik Festivali kapsamında Konya'nın kültürünü tüm dünya ile paylaşmak."

Konya Valisi İbrahim Akın ise Selçuklu'dan günümüze kadar uzanan vakıf eserlerinin kronolojik sıralamasını sergide görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bu sergide Konya'nın, esasında vakıf kültürü varlıkları açısından ne kadar zengin olduğunu da görme fırsatı buluyorsunuz. Selçuklu'dan günümüze kadar gelen eserleri bu sergide görmeniz mümkün. Aslında bizim tarihimiz, kültürümüz son derece derin. Bütün vatandaşlarımızı geçmişten günümüze vakıf eserlerinin nereden nereye geldiğini görmeleri açısından bu sergiye davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, 30 Haziran 2026'ya kadar Depo No: 4'te ziyaret edilebilecek.