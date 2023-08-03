Konya Büyükşehir Belediyesi Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nı Ziyarete Açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Darü'l-Mülk Sergi Sarayı ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Konya'da tarihi değerleri korumak için çalışırken, bir yandan da bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya önem verdiklerini bildirdi.

Altay, Konya'nın 200 yıl boyunca Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Türk-İslam tarihinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Şehrimizdeki kadim mirası yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darü'l-Mülk Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında tarihi şehir merkezimizin 20 noktasında kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Kılıçarslan Meydanı'ndan hayata geçirdiğimiz Darü'l-Mülk Sergi Sarayı da bu ihya projemiz içerisinde oldukça önemli bir yere sahip." ifadesini kullandı.

Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nın Konya'nın tarihi ve kültür hayatı açısından önemli bir eser olduğunu vurgulayan Altay, yapı içinde Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da gerçekleştirdiği dönem savaşlarının resim sanatçıları tarafından yağlı boya çalışmalarıyla anlatıldığı sergiyle Anadolu'yu Vatan Kılanlar Resim Sergisi'nin bulunduğunu aktardı.

Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi

Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nın en etkileyici bölümünün Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Konya'daki Sultanlar Türbesi, bir arada metfun 12 Sultan naaşıyla Türk tarihinin ilk ve en özel hanedan mezarlığı konumunda. Biz de Selçuklu sultanlarının daha iyi tanınması amacıyla, vefatlarından yaklaşık 8 asır sonra sultanların bilimsel çalışmalarla yüz ve beden gerçekliklerine uygun olarak silikon heykellerini oluşturduk. Silikon heykelleri ve yapılan çalışmaların aşamaları Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda ücretsiz olarak sergilenmeye başladı. Şehrimizin tarihi kimliğine değer katacak önemli bir yapıyı şehrimize kazandırdık. Özenle hazırlanan hanedan sergimiz şehrimize gelen misafirlerimizde büyük ilgi uyandıracak."