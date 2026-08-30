Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, 'Bayrak' şiiri, komando gösterisi, zeybek oyunu ve halk oyunları ekibinin gösterisi yer aldı. Tören, Vali Mehmet Ali Özkan'ın selamlanmasıyla sona erdi; kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.
Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Programda duygu dolu anlar yaşatan 'Bayrak' şiirinin okunmasının ardından sahne alan komandoların gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Zeybek oyunu oynayan komandolarda yoğun alkış aldı.
Yöresel şarkılar eşliğinde sahne alan halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri törene renk katarken, kutlamalar tören kıtasının Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı selamlamasıyla sona erdi.
Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.