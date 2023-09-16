Kolpaçino 4'ün kadrosunda sürpriz isimler: Tatlıses, Erbil, Kurtoğlu ve Ortaç da filmde

Türk sinemasının sevilen komedi serisi Kolpaçino'nun 4. filminin kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer aldı. Ünlü isimler filmde kendilerini canlandırırken, filmin kasım ayında vizyona gireceği öğrenildi.

Komedyen Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı "Kolpaçino" serisinin dördüncü filminin çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği "Kolpaçino 4", Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakterinin eski dostlarıyla hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyacak. Son filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer aldı.

KENDİLERİNİ CANLANDIRDILAR

Şarkıları ve şovlarıyla sanat dünyasına damga vuran İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç filmde kendilerini canlandırdı.

KASIMDA VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

İlk üç filmde yer alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün de kadrosunda olduğu "Kolpaçino 4"ün kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.