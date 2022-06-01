Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Panesso'nun kitabı Bogota'da tanıtıldı - Haberler

Türkiye'nin Kolombiya temsilciliği Maarif Vakfı ev sahipliğinde, Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso Serna'nın Türkiye anılarını yazdığı kitabının tanıtımı yapıldı.

Vakfın başkent Bogota'daki konferans salonunda, katılımcılara hitap eden Panesso, Türkiye'nin tarihsel önemine vurgu yaparak, Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Avrasya politikasında her zaman önemli bir ülke olduğu söyledi.

Dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos tarafından 2011-2015 yıllarında Türkiye büyükelçisi olarak atandığını hatırlatan Panesso, Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin giderek ivme kazandığını belirtti.

Türkiye'de görev yaptığı süre içerisinde başta İstanbul olmak üzere tarihi birçok yeri ziyaret ettiğini anımsatan Panesso, "Tarihe mal olmuş birçok savaş Türkiye'de vuku buldu. Meryem Ana evi İzmir'de bulunuyor. Aristoteles Türkiye'de doğdu. İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren bir köprüdür. Tarih boyunca bütün medeniyetlerin ortak başkentidir ve en son 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi." ifadelerini kullandı.

Panesso, Türklerin misafirperverlik duygusunu çok önemsediğini dile getirerek, "Türkler, ticaretten çok iyi anlar, pazarlık yapmayı severler. İstanbul'da kapalı çarsıya girdiğinizde aradığınız her şeyi fazlasıyla bulursunuz, oradakiler size yardımcı olmak için bütün kabiliyetlerini kullanırlar." dedi.

"Mondragon ile Türkler Kolombiya'yı dahi iyi tanıdı"

Galatasaray'ın eski yıldızı Kolombiyalı Farid Mondragon'un, Türkler ve Kolombiyalılar açısından öneminden bahseden Panesso, "Mondragon, Galatasaray takımıyla birçok kez şampiyon oldu. Türkler, Mondragon ile Kolombiya'yı dahi iyi tanıdı ve Kolombiyalıları sempatik buldu. " şeklinde konuştu.

Panesso, Maarif Vakfına teşekkür ederek, Türkiye anılarını yazdığı İspanyolca "Turquia en mi corazon" Türkiye benim kalbimde isimli kitabını imzalayıp Maarif Vakfı Kolombiya temsilciliğine hediye etti.

"Türk kültürünün daha iyi tanıtılması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz"

TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da konferanstaki konuşmasında, vakfın Kolombiya'da eğitim ve kültür alanında daha fazla iş birliği yapılması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Eğitim alındaki iş birliğinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Buçukcu, "Türk kültürünün Kolombiya'da daha iyi tanıtılması için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ayda bir defa Türk sineması günleri yapıyoruz. Türk edebiyatı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla vakfımız bünyesinde Türk Edebiyatı kulübü kurduk." ifadesini kullandı.

Buçukcu, Kolombiya'nın önemli üniversiteleriyle görüşmeler yaptıklarını anlatarak, "Nacional Üniversitesinde faaliyet gösterecek olan Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezi, iki ülkenin ilişkilerine eğitim alanında büyük katkı sağlayacak. Buranın önemli üniversitelerinden Externado ile görüşüyoruz." diye konuştu.

Buçukcu, büyükelçi Panesso'ya katılımından ötürü teşekkür ederek, kendisine vakfın hediyesini takdim etti.

Etkinlik, katılımcılara Türk lezzetlerinin ikramının yapılmasıyla son buldu.