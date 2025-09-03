Kolombiya'da Türkiye'nin Tanıtımı ve Kültürel Diplomasi Çalışmaları

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika, Asya ve Afrika Çalışmaları Derneğinin (ALADAA) 11. Kongresi kapsamında "Türkiye Tanıtımı" etkinliği gerçekleştirildi.

"Afrika ve Asya ile Güney'den Yükselen Yeni Küresel Liderlikler" konulu kongreye, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Çin, Japonya, Hindistan, Cezayir, Katar büyükelçileri, diplomatik misyon ve uluslararası kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALADAA 11. Kongresi'nin "Türkiye Tanıtımı" etkinliğinde konuşan Büyükelçi Sun, Türkiye'nin Latin Amerika politikasına ve Türkiye- Kolombiya stratejik ortaklığına verdiği önemi vurguladı.

Sun, Türk kurumlarının Kolombiya'daki faaliyetlerine değinerek, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yürütülen eğitim ve kültür diplomasisi çalışmalarının iki ülke ilişkilerine katkısına işaret etti.

Kongre süresince Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra uluslararası dengelerin değişimi, küresel dönüşümde yükselen yeni lider ülkeler, eğitim ve kültür diplomasisi ile bu yeni lider ülkelerin Kolombiya ile ticari ilişkileri konulu oturumlar düzenlendi.

TMV'nin Kongre'deki rolü

Kongre sürecinde TMV, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir stant ve fotoğraf sergisi açtı.

Kongrenin ikinci gününde ise uluslararası öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde tam burs imkanı sağlayan, dünyanın en prestijli programlarından olan "Türkiye Bursları" hakkında düzenlenen panele çok sayıda Kolombiyalı öğrenci katıldı.

TMV tarafından düzenlenen programda burslar hakkında detaylı bilgi verildi, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar da deneyimlerini paylaştı.

Aynı gün organize edilen "Asya, Afrika ve Kolombiya ticari ilişkileri" konulu panele ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirliği de katılarak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında sunum gerçekleştirdi.

TMV Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, programdaki konuşmasında, TMV'nin Türkiye'nin kültürel diplomasisinde en etkili kurumlardan olduğunu vurguladı.

Elgün, Kolombiya ve Latin Amerika'da Türkiye'ye büyük ilgi gösterildiğini ve bu ilginin özellikle Türkçe öğrenimine odaklandığını belirtti.

800 Kolombiyalı Türkçe kurslara kaydoldu

Maarif Eğitim Merkezi'nde 2022-2024 yıllarında farklı meslek grupları ve yaşlardan 800 Kolombiyalının Türkçe kurslarına kaydolduğunu dile getiren Elgün, çeşitli akademik etkinlikler, seminerler ve kültürel etkinliklerde ise çevrim içi programlar hariç 3 bin katılımcının yer aldığını söyledi.

Dr. Elgün, Kolombiya'nın en büyük devlet üniversitesi "Universidad de Nacional" bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Türkiye Araştırmaları Merkezi kapsamında 2024-25 akademik yılında 75 öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini hatırlattı.

Aynı programda konuşan TİKA Program Koordinatörü Merve Zengin de Türkiye'nin, Kolombiya'da özellikle çatışma sonrası barış sürecine yaptığı katkıların altını çizdi.

TİKA'nın Kolombiya'da hayata geçirdiği projelerin Birleşmiş Milletler (BM) Kalınma Hedefleri ile uyum içinde olduğunu belirten Zengin, TİKA'nın yereldeki ihtiyaçları dinleyen ve ona uygun cevap üreten uluslararası yardım anlayışı sayesinde kısa zamanda ülkedeki önemli fon sağlayan kuruluşlar arasına girdiğini aktardı.

ALADAA

1976'dan bu yana faaliyet gösteren ALADAA, Latin Amerika'daki (Meksika, Kolombiya, Arjantin, Şili, Peru, Küba, Kosta Rika, Venezuela, Uruguay, Brezilya, Bolivya, Paraguay, Karayipler ve Ekvador) akademisyenlerin Asya ve Afrika üzerine araştırmalarını teşvik etmeyi ve bu bölgelerin kıtada daha iyi tanınmasını sağlamayı amaçlıyor.