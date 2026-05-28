Haberler

Kolombiya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, başkent Bogota ve Maicao kentindeki camilerde Kurban Bayramı namazı kıldı. Namaz sonrası ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazında buluştu.

Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi başta olmak üzere Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde bir araya gelen Müslümanlar aileleriyle bayram namazını eda etti.

Kolombiya'nın en büyük camisi olan Maicao kentindeki Ömer bin Hattab Camisi'nde de onlarca Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri