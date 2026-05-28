Kolombiya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazında buluştu.

Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi başta olmak üzere Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde bir araya gelen Müslümanlar aileleriyle bayram namazını eda etti.

Kolombiya'nın en büyük camisi olan Maicao kentindeki Ömer bin Hattab Camisi'nde de onlarca Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.