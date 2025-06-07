Kolombiya'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazında Buluştu
Güney Amerika'nın Kolombiya ülkesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilerde toplandı. İmam, vaazında Filistin'deki acılara dikkat çekti. Namaz sonrası cemaat, Gazze'deki Filistinliler için dua etti ve bayram sevincini paylaştı.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.
Başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camisi başta olmak üzere Kurtuba Mescidi ve İstanbul Mescidi'nde onlarca Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için buluştu.
Cami imamı, vaazında Filistin'de yaşanan acılara değinerek, Kurban Bayramı'nın önemini cemaatle paylaştı.
Namazın ardından kucaklaşan cemaat, Gazze'deki Filistinlileri unutmadı ve dua etti.
Bayram namazından sonra cemaate geleneksel ikramlar yapıldı, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat