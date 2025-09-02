Kocasinan'da Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi Resmen Açılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet bölgesine kazandırılan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nin resmi açılışı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'la birlikte merkezde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Çalışmaların tamamlandığını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Merkezi vatandaşımızın hizmetine açtık. Resmi açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 15 bin kitap yerleştirilmesiyle birlikte burası eşsiz bir kütüphane haline dönüştü. Kocasinan bölgesine hizmet vermeye başlayan bu merkezde genel kütüphaneler, çocuk kütüphanesi, masal odası ve konferans salonu gibi çeşitli alanlar yer alıyor. Böylece farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler ve faaliyetler düzenlenebilecek."