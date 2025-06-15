Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklara Oyun Terapisi Eğitimi

Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklara Oyun Terapisi Eğitimi
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Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü, 2021 yılından beri 3-11 yaş arası çocuklara ücretsiz oyun terapisi eğitimi vermektedir. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimler, çocukların kendilerini ifade etmelerine ve duygularını keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılında açılan oyun terapisi eğitimi, çocuklardan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü'nde, eğitmen Eda Kır ve Selenay Özbek tarafından, 3-11 yaş arası çocuklara oyun terapisi eğitimi veriliyor.

Ücretsiz olarak, randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı oyun terapisi odasında, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı projeler ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını ifade etti.

Çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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