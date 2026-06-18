Haberler

Koçarlı'da öğrenciler camide buluştu

Koçarlı'da öğrenciler camide buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri camiyi ziyaret ederek manevi değerler hakkında bilgi aldı ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında camiyi ziyaret eden ilkokul öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikte hem manevi değerler hakkında bilgi aldı hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Koçarlı'da Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Akmescit İlkokulu öğrencileri köy camisinde bir araya geldi. Öğrencilerin manevi ve kültürel değerlerle buluşmasını amaçlayan etkinlikte çocuklar camiyi ziyaret ederek cami görevlisi Mutlu Aysan ile sohbet etti. Gerçekleştirilen programda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar hem eğitici hem de sosyal yönü güçlü bir gün geçirdi. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında bilinçlenmelerine katkı sağladığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Akmescit İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bayram Özdoğru ile cami görevlisi Mutlu Aysan'a teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

Dünya bu sevinci konuşuyor! 52 yıllık hasreti böyle bitirdiler
Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Şok ayrılık! Diziden çıkarılan oyuncudan çok konuşulacak sözler
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek

Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 milyonda 1 görülen olay! Sabah görünce neye uğradığını şaşırdı
Konak'ta film gibi operasyon! Firariler kaçamadı: Silah, uyuşturucu ve para...

Dron havalandı, operasyon başladı
Bilim insanları 5 bin 500 yıllık veba varyantı tespit etti

Mezarlıktan çıkan sır bilim dünyasını sarstı! Tüm hesaplar değişti
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor