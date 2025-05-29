Kocaeli'de 'Fetih 1453' Resim Sergisi Açıldı

Kocaeli'de 'Fetih 1453' Resim Sergisi Açıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla 'Fetih 1453' resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde yapıldı ve birçok yerel siyasetçi ile vatandaş katıldı.

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp, çağ kapatan bir komutan olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'un fethini konu alan, GESMEK'te görevli resim öğretmenleri Hülya Boyacı ve Zafer Boztepe'nin 39 resminin yer aldığı sergi, 1 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Kültür Sanat
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