Kocaeli'de Çocuklar, Engelli Köpek Kıvrık ile Merhamet Duygusunu Geliştiriyor

Kocaeli'de 'Merhametli Yürekler, Sevgi Dolu Okullar' projesi başlatıldı. Proje kapsamında engelli köpek Kıvrık, öğrencilerle buluşarak empati ve hayvan sevgisi aşılıyor. Öğrenciler, köpeğin hikayesinden ilham alarak merhamet duygularını geliştirme fırsatı buluyor.

Kocaeli'de hayata geçirilen projeyle çocuklar, engelli köpek "Kıvrık" sayesinde empati ve merhamet duygularını geliştiriyor.

Başiskele ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde merhamet ve empati duygusunu geliştirmenin yanı sıra akran zorbalığını önlemeyi ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan "Merhametli Yürekler, Sevgi Dolu Okullar" projesi başlatıldı.

Yaklaşık bir ay önce uygulamaya alınan proje kapsamında ilçedeki tüm okullara ulaşılması hedefleniyor.

Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde yürüme engelli köpek Kıvrık, özel olarak tasarlanmış tekerlekli aracıyla sahibi Ömer Ayhan tarafından okullara getiriliyor.

Ayhan, öğrencilere Kıvrık'ı nasıl bulduğunu, geçirdiği zorlu süreci ve 10 yıllık dostluk hikayelerini anlatıyor. Ardından öğretmenler, öğrencilere bu hikayeden ne anladıklarını ve yaralı hayvan gördüklerinde nasıl davranmaları gerektiğini soruyor. Daha sonra çocuklar, Kıvrık'ı sevip onunla vakit geçirerek merhamet kavramını deneyimle imkanı buluyor.

Ayrıca, veteriner hekimler, psikolojik danışmanlar ve gönüllüler de Başiskele Belediyesi Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

"Kıvrık'ın hikayesi öğrencilerin yüreklerine dokunuyor"

Projenin koordinatörü Başiskele Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, AA muhabirine, projenin amacının çocuklarda merhamet duygusunu geliştirmek, akran zorbalığını önlemek ve hayvan sevgisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Engelli köpek Kıvrık ile okulları ziyaret edip öğrencilere eğitimler verdiklerini belirten Öztürk, köpeğin hikayesinin ilgi çektiğini, öğrencilerin yüreklerine dokunduğunu kaydetti.

Öztürk, okul ziyaretinin ardından çocukları hayvan barınağına götürdüklerini anlatarak, "Hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan sahiplenmenin ne kadar önemli olduğunu oradaki eğitmenler ve veterinerler, öğrencilere aktarıyor." dedi.

Projenin merkezinde Kıvrık'ın olduğuna değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Kıvrık aslında bizim en büyük gönüllümüz. Kıvrık'ın hikayesini anlatıyor onu bulan ve ona 10 yıldır bakan Ömer Ayhan arkadaşımız. Engelli köpeğe 10 yıl bakmayı, onunla ilgilenmeyi öğrenciler önemsiyorlar. Bu onlardaki merhamet duygusunu geliştiriyor. Öğrenciler çok heyecanlanıyorlar. Hepsi bir an önce Kıvrık'a dokunmak, onu sevmek istiyorlar. Onun hikayesini duyunca da gerçekten çok hüzünleniyorlar. Kıvrık'ın hikayesini duyunca ağlayan öğrencilerimiz var."

Öztürk, öğretmenlerden ve velilerden projeyle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını aktararak, "Bu eğitimlerden sonra öğrencilerin hayvanlara ve insanlara karşı yaklaşımlarının değiştiğini, merhamet duygularının daha da ilerlediğini bizzat öğretmenlerinden duyuyoruz, öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

"Eğitimlerden sonra 9 aile barınaktan hayvan sahiplendi"

Proje gönüllüsü Ömer Ayhan da Kıvrık'ı 10 yıl önce araç çarpması sonucu yaralı halde ormanda bulduğunu söyledi.

Kıvrık'ı bulduktan sonra tedavilerini yaptırdığını anlatan Ayhan, yaşlandığı için artık yürüyemeyen köpeğe özel araç yaptırdıklarını kaydetti.

Ayhan, Kıvrık'ı özel aracıyla sahile götürdüğünü, okullara gittiklerini dile getirerek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak projeye başladık. Bu projenin merkezinde Kıvrık var. Proje çok güzel ilerliyor." diye konuştu.

Olumlu geri dönüşlerin olduğunu belirten Ayhan, "Öğrencilerin velileri arıyor. 'Oğlum, kızım bugüne kadar hiç köpeğe dokunamamıştı. Artık kapıda beslemeye başladı oğlum' diye güzel dönüşler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayhan, proje kapsamında çocuklara, insanlara ve hayvanlara karşı merhametli olmayı öğütlediklerini, eğitimlerden sonra 9 ailenin barınaktan hayvan sahiplendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Kültür Sanat
