Kocaeli'de 'Bir Avuç Çamur, Bir Dünya Sanat' projesi sergiyle tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) desteğiyle, Sanat Atölyesi Derneği (SADER) tarafından yürütülen "Bir Avuç Çamur, Bir Dünya Sanat" projesi, çocukların kendi elleriyle şekillendirdiği eserlerin yer aldığı sergiyle sona erdi.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan sergide, proje kapsamında çömlekçi çarkında üretilen vazo, kupa ve kaseden oluşan 72 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Gölcük Türk-Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mazlum Gül, sanatseverler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

SADER Başkanı, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı çömlek sanatçısı Çiğdem Köylüoğlu Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 aydır devam eden projede, 7-15 yaş aralığındaki şehit ve gazi yakını, öksüz-yetim ve özel gereksinimli çocukların, geleneksel çömlekçilik kültürüyle tanıştığını söyledi.

Projenin yalnızca çamuru şekillendirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje bizim için çocukların hayal gücünü, sabrını ve özgüvenini şekillendirmekti. Çömlekçilik, binlerce yıllık kültürel miras. Biz bu mirası çocuklarımızın elleriyle geleceğe taşımak istedik. Bugün burada sergilenen eserler yalnızca birer sanat ürünü değil, aynı zamanda inancın, sevginin ve emeğin birer simgesidir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."