Koç Üniversitesi KWORKS 2025 Demo Günü İstanbul'da Gerçekleştirildi

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS'ün 2025 Demo Günü, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KWORKS'25 Demo Day, hızlandırma programı girişimlerini, Koç Üniversitesinin girişimci akademisyenlerini, yatırımcıları ve kurumsal paydaşlarını bir araya getirdi.

KWORKS, 2025'te yürüttüğü 5 program kapsamında toplam 45 girişimi desteklerken, yıl boyunca 100'ün üzerinde mentor oturumu, 80'in üzerinde müşteri ve işbirliği görüşmesi ile 50'nin üzerinde yatırımcı buluşması gerçekleştirildi. Bu süreçte 8 KWORKS girişimi yatırım aldı.

Açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti'nin yaptığı etkinlikte, Koç Üniversitesinin araştırma ve inovasyon vizyonu Koç Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından aktarıldı.

KWORKS Müdürü Dr. Beril Boyacıoğlu ise KWORKS'ün hızlandırma programı süreçlerini, 2025 program çıktılarını ve girişimcilik ekosistemine katkılarını paylaştı.

Etkinlikte, KWORKS'ün hızlandırma ve ön hızlandırma programlarını başarıyla tamamlayan 13 yenilikçi girişim, yapay zeka, sürdürülebilirlik, mobilite, veri analitiği ve içerik üretimi gibi pek çok farklı alanda geliştirdikleri çözümleri katılımcılara tanıttı.

Etkinlikte, 4 akademik tabanlı yenilikçi projenin sunumu gerçekleştirildi. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kavaklı tarafından yürütülen TW68, biyolojik ritim bozulmasının düzenlenmesine ve karaciğerin gereksiz şeker üretiminin azaltılmasına yönelik bir yaklaşım olarak geliştiriliyor.

Üniversiteden Hasan Ürey tarafından geliştirilen OcuSim, katarakt ameliyatı sonrası hastanın görsel deneyimini yaklaşık bir dakika içinde simüle eden patentli bir cihaz niteliği taşırken, Prof. Dr. İhsan Solaroğlu'nun çalışması GLIO-SERS, kandan alınan örnekle beyin tümörlerinin tespit edilmesini amaçlayan hızlı bir likit biyopsi platformu olarak sunuluyor.

Prof. Dr. Serdar Aydın tarafından geliştirilen Biocompatible Hydrogel ise pelvik organ sarkması ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan ipek-fibroin tabanlı bir malzeme olarak tanımlanıyor.

13 girişim çözüm ve ürünlerini tanıttı

Etkinlikte KWORKS 2025 programlarında yer alan 13 girişim, farklı alanlarda geliştirdikleri çözümleri katılımcılarla paylaştı.

Gençlerin esnek zamanlı iş ve staj olanaklarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Anytime ile şirketlerin satış verilerini analiz etmelerine yönelik çözümler geliştiren Boost, etkinlikte yer alan girişimler arasında bulunuyor.

Patentli teknolojisiyle pres hatlarında yüzde 100'e varan hata önleme başarısı sağlarken, hat sonu kalite kontrol, pres koruma ve ekipman takibi gibi tamamlayıcı teknolojiler sunan yapay zeka çözümü Digiforming ile e-ticaret, seyahat, otomotiv, yasal bahis ve perakende sektörlerinde ham ürün verilerini yüksek performanslı, optimize edilmiş feed'lere dönüştürerek, dönüşümleri ve reklam verimliliğini artıran Feedance da program kapsamında sahne aldı.

Canlı yayınlarda görüntü ve ses analiziyle reklam eşleştirmesi yapılmasına imkan tanıyan GingerLive, şirketlerin sürdürülebilirlik kapsamındaki hesaplamalarını tek merkezden yönetebilmesine olanak sağlayan Bluearf ve bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireylerin kötü alışkanlıklarını sağlıklı rutinlere dönüştüren yapay?zeka destekli bir mobil uygulama Digiless, etkinlikte tanıtılan diğer girişimler oldu.

Notların yapay zeka ile düzenlenmesine yönelik çözüm sunan Docbook ile kişiye özel öğrenme deneyimlerine odaklanan üretken yapay zeka destekli bir SaaS platformu Leveragai de programda yer aldı.

Tıbbi görüşmelerin metne dönüştürülmesine yönelik özellikler barındıran Medikte, deneme-yanılmayı ortadan kaldıran, kendi geliştirdiği yapay zeka modeli ile alaşım tasarımı ve proses optimizasyonunu gerçek zamanlı yöneten malzeme inovasyon platformu Metallai ve şehirlerarası otobüs firmalarının operasyonlarını veri odaklı optimize eden Rotago etkinlikte sunum gerçekleştiren girişimler arasında yer aldı.

Metin, görüntü, video ve ses modellerini tek bir platformda bir araya getirerek içerik üretim süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan Vomolab da sahnede katılımcılarla buluştu.