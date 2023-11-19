Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı'ya Keşan'da heykel yapıldı

Keşan Belediyesi tarafından Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı'ya heykel yapıldı. Heykel, Çamlıkent mevkisinde yer alıyor. Çağrı, heykelin önünde açıklama yaparken, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ona övgülerde bulundu.

KLARNET Sanatçısı Serkan Çağrı'nın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine belediye tarafından heykeli yapıldı.

Serkan Çağrı, Keşan Belediyesi tarafından Çamlıkent mevkisinde heykeltraş Müslüm Özcan tarafından yaptırılan heykelin önünde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'yla birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamaya, Serkan Çağrı'nın eşi Ebru ile oğulları Nefes ve Eser Çağrı da katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 'Keşan'ın bağrından çıkan dünyaca meşhur klarnet virtiözü Serkan Çağrı ile gurur duyuyoruz. Bizler övgüleri hep uzaktan yaparız. Bir şeyin değerini yokken anlar, kıymetini gidince biliriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bir hakkı teslim ediyoruz. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı'yla gurur duyuyoruz, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için onu hepinizin huzurunda kutluyoruz' dedi.

'SERKAN ÇAĞRI SEMBOLÜNÜ BÜTÜN MÜZİSYENLERE ARMAĞAN EDİYORUM'

Serkan Çağrı heykelin Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol olduğunu ifade ederek, 'Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür. Serkan Çağrı sembolünü bütün müzisyenlere armağan ediyorum. Yapılmasında emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada olmaktan gurur duyduk. Ne kadar teşekkür etsek az kalır. Keşan yetiştireceği sanatçıların arkasında duracak temelleri atıyor bugün. Daha çok Serkan Çağrı'ların çıkmasını istiyoruz. Dünya çapında müzisyenlerin yaşadığı bir yer olmasına rağmen Keşan, Keşan ismini dünyanın dört bir yerinde duyurmaya çalışıyoruz. Keşanlı müzisyenlerin sanat yolunda emin adımlarla yürümesi adına verilen çabalar nedeniyle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Çağrı daha sonra Helvacıoğlu ve ailesi ile birlikte heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)