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Kızılay Nevşehir'de 20 depremzede kadına aşçılık eğitimi verdi

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Kızılay Nevşehir'de 20 depremzede kadına aşçılık eğitimi verdi
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Türk Kızılay'ın "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında Nevşehir'de düzenlenen 10. aşçılık atölyesine Osmaniye'den 20 depremzede kadın katıldı. Şefler Türev Uludağ ve Duran Özdemir'in eğitim verdiği etkinlik sonunda kadınlara sertifikaları verildi.

Nevşehir'de, Türk Kızılay tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların istihdama katılma süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında aşçılık atölyeleri etkinliği düzenlendi.

Depremzede kadınlara temel aşçılık becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmasının 10'uncusu, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki Türk Kızılay Nevşehir Aşevi'nde gerçekleştirildi.

Osmaniye'den katılan 20 kadına, şefler Türev Uludağ ve Duran Özdemir tarafından eğitim verildi.

Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak, AA muhabirine, depremzede kadınlara yeni ufuklar açan etkinliğin farklı kentlerde devam edeceğini söyledi.

Afetlerden sonra yaşanan acıların telafisinde bir nebze katkıları olması amacıyla Türk Kızılay olarak "İyilikle Pişen Hayatlar" programını düzenlemeye başladıklarını dile getiren Solak, "İki yıldır 7 farklı şehirde 9 program yaptık. Şehirleri baştan kurmak, evleri yapmak, iş yerlerini tekrar inşa etmenin yanı sıra afetlerden sonra iyileşmenin, insanların hayatlarında umutları tekrar yeşertmek olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden özellikle depremden etkilenmiş kadınlarımıza daha farklı pencereler açabilmek için bu programı geliştirdik." diye konuştu.

Şef Türev Uludağ da etkinlikte görev almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Depremden sonra yaklaşık 90 gün Osmaniye'de bulundum. Telafisi çok zor olan günlerdi. İyi ki Türk Kızılayımız ve böyle bir projemiz var. 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi isminden de belli olduğu gibi iyilikle insanları bir arada tutan, insanlara umut veren, yol haritası çizen bir proje. Bu projenin içerisine yer aldığım için çok gururluyum." dedi.

Atölye çalışmasına katılanlardan Tuğçe Yenilmez ise etkinliği düzenleyen Türk Kızılaya teşekkür ederek, "El deneyimleri, mutfak becerilerini ileri boyutta geliştirebilme açısından güzel bir proje. Bizlere çok güzel katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Fatmanur Şahin de geleceğe dair hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla katıldığı atölye çalışmasında ilgi duyduğu aşçılık konusunda yeteneklerini geliştirdiğini söyledi.

Kadınların meslek hayatlarında değerlendirebilecekleri yeni kazanımlar elde ettiği etkinliğin sonunda sertifika töreni düzenlendi.????

Kaynak: AA
Haberler.com
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