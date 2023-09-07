Kırşehir'de 63 Yıllık Fotoğraf Sanatçısı 'Yılın Ahisi' Seçildi

KIRŞEHİR'de 63 yıldır fotoğraf sanatçılığı yapan Arif Çoban (73), 18- 24 Eylül tarihlerinde kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri öncesi 'Yılın Ahisi' seçildi. Çoban, "Fotoğraf çekmek bizim ailede bir tutkudur. 60 yılda fotoğrafını çekmediğim cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, müsteşar, meclis diplomatı, yabancı misyoner, şef kalmadı. Hepsinin fotoğrafını çektim ve koleksiyon yaptım" dedi.

Kırşehir'de 18- 24 Eylül tarihlerinde kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri öncesi, 63 yıldır fotoğraf sanatçılığı yapan Arif Çoban 'Yılın Ahisi' seçildi. 13 yaşında fotoğrafçılık mesleğine başlayan Çoban, geçen süreçte birçok önemli kişinin fotoğrafını çekti. Aynı zamanda çektiği fotoğraflarla koleksiyon yapan Çoban, DHA'ya yaptığı açıklamada, "1963 yılında meslek hayatıma başladım. Büyük çalışmalarımız oldu. Ahilik prensipleriyle hayatımı şekillendirdim. Annem 8 sene boyunca Ahi Evran Camii'ni sarı süpürge, bakır kap ile temizliğini canı gönülden yapmış. Bizler Ahi Evran'ın soyundanız. İlk fotoğrafımı 13 yaşında kimsede olmayan fotoğraf makinesiyle 1962 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Kırşehir ziyaretinde masa üzerinden çektiğim fotoğraf ile başladım. Ardından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fotoğrafını çekerek kendisine çerçeveli bir şekilde hediye ettim" ifadelerini kullandı.

'INI ÇEKMEDİĞİM CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN, BAKAN KALMADI'

Geçen süreçte birçok önemli insanın fotoğrafını çektiğini söyleyen Çoban, "60 yılda fotoğrafını çekmediğim cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, müsteşar, meclis diplomatı, yabancı misyoner, şef kalmadı. Hepsinin fotoğrafını çektim ve koleksiyon yaptım. 1999 yılında 5 sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fotoğraf çekimi yaptım. Osman Bölükbaşı'dan Adnan Menderes'e kadar çektim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşim dediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çekimini yaptım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 sene önce hastalandığı süreçte ziyaretine giderek kendisiyle olan fotoğrafımızı hediye ettim. Fotoğraf çekmek bizim ailede bir tutkudur" diye konuştu.

100 YILLIK MAKİNESİNİ, MERCEDES OTOMOBİL İLE TAKAS EDECEK

Stüdyosunda bulunan 100 yıllık babasından kalan fotoğraf makinesini Mercedes araçla takas edebileceğini söyleyen Çoban, şöyle konuştu:

?"Analog ve dijital fotoğraf makinelerinden oluşturduğum koleksiyonumun en değerli parçası olan baba yadigarı körüklü fotoğraf makinesini de Mercedes ile takas edeceğim. Türkiye'de bu fotoğraf makinesi sadece bende var. Makinenin tozunu dahi almıyorum. Makinenin değeri bende paha biçilemez ama çok fazla isteyen oldu. 150- 250 bin TL fiyat verdiler. Benim teklifim ise Mercedes marka aracı getiren makineyi götürür. Alan kişinin de benim kadar özenli bakmasını isterim."