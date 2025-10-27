Kırşehir'de UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı Açıldı

Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan genç müzisyenlerin katılımıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'ya verdikleri taahhütleri büyük bir kararlılıkla yerine getirdiklerini ve bu kapsamda müzik şehri unvanlarının yenilenerek devam ettiğini söyledi.

Çalıştayı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ekicioğlu, "Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan UNESCO müzik şehirleri ile yine ülkemizde Kırşehir'den sonra UNESCO müzik şehri olan Şanlıurfa'dan gelen tüm misafirlerimizle birlikte, müziğin evrensel dilinden aldığımız ilham ve dayanışma ruhuyla bu programları hayata geçireceğiz. Bugün burada bizlerle olan panelistlerimize, konuk ülke ve şehirlerimizin değerli sanatçılarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ise yerli ve yabancı genç müzisyenlerin çalıştaya katılmasının uluslararası ilişkilere destek verdiğini ifade etti.

Müziğin evrensel bir gücünün olduğunu vurgulayan Kolukırık, dünyada savaşların bitmesine, dostlukların pekişmesine sanatın ve müziğin çok önemli katkılarının olduğu belirtti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Şenol Afacan'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan ve yabancı ülkelerden gelen müzisyenlerin katılımıyla "Uluslararası ve Kültürlerarası Etkileşim ve Dönüşüm Sürecinde Müziğin Rolü" temalı panele geçildi.

Panel, söyleşi ve müzik dinletileri ile devam edecek çalıştay, yarın sona erecek.