Haberler

Kırşehir'de UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı' başladı. Malezya, Küba, Gürcistan ve Kolombiya'dan katılan genç müzisyenlerle müzik ve kültürel etkileşim ön plana çıkıyor.

Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Uluslararası Genç Müzisyenler Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan genç müzisyenlerin katılımıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'ya verdikleri taahhütleri büyük bir kararlılıkla yerine getirdiklerini ve bu kapsamda müzik şehri unvanlarının yenilenerek devam ettiğini söyledi.

Çalıştayı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ekicioğlu, "Malezya, Küba, Gürcistan, Kolombiya'dan UNESCO müzik şehirleri ile yine ülkemizde Kırşehir'den sonra UNESCO müzik şehri olan Şanlıurfa'dan gelen tüm misafirlerimizle birlikte, müziğin evrensel dilinden aldığımız ilham ve dayanışma ruhuyla bu programları hayata geçireceğiz. Bugün burada bizlerle olan panelistlerimize, konuk ülke ve şehirlerimizin değerli sanatçılarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ise yerli ve yabancı genç müzisyenlerin çalıştaya katılmasının uluslararası ilişkilere destek verdiğini ifade etti.

Müziğin evrensel bir gücünün olduğunu vurgulayan Kolukırık, dünyada savaşların bitmesine, dostlukların pekişmesine sanatın ve müziğin çok önemli katkılarının olduğu belirtti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Şenol Afacan'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan ve yabancı ülkelerden gelen müzisyenlerin katılımıyla "Uluslararası ve Kültürlerarası Etkileşim ve Dönüşüm Sürecinde Müziğin Rolü" temalı panele geçildi.

Panel, söyleşi ve müzik dinletileri ile devam edecek çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.