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Kırşehir'de 'Renklerle Hitit Buluşması' Sergisi Açıldı

Kırşehir'de 'Renklerle Hitit Buluşması' Sergisi Açıldı
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Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Renklerle Hitit Buluşması Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi', Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırşehir Belediyesince "Renklerle Hitit Buluşması Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kırşehir Belediyesi ve Vakıf 19 işbirliğinde hazırlanan "Renklerle Hitit Buluşması Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kültürel çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hitit uygarlığı denildiğinde ilk akla Kırşehir ve Çorum'un geldiğini hatırlatan Ekicioğlu, Kırşehir'in ve Çorum'un ortak tarihsel mirasa sahip olduğunu, Kalehöyük ve Hattuşa'daki buluntuların sanatçılar tarafından değerlendirilerek yeniden sergilenmesinin iki ilin dostluğunu güçlendirdiğini vurguladı.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan da hem Kırşehir'de hem de Çorum'da Hitit uygarlığı ile ilgili yaşanmışlıklar bulunduğunu, iki ilin kardeşliğini arttırmayı hedeflediklerini, eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sergi açıldı, ziyaretçiler eserleri inceledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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