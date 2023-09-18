Kırklareli'de Ahilik Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı

Kırklareli'nde Ahilik Haftası dolayısıyla yöresel el sanatları sergisi açıldı. Programda konuşmalar yapıldı ve mezun olan kalfa ve ustalara sertifikaları verildi.

Kırklareli'nde, Ahilik Haftası dolayısıyla yöresel el sanatları sergisi açıldı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, yaptığı konuşmada, Ahiliğin dünyada nitelikli, ahlaklı esnaf ve ticaretin markalaştığı bir değer olduğunu söyledi.

Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı'nın en önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Şeker, Ahiliğin ortaya koyduğu temel ilkeleriyle toplumda yaşayan her kesimi kaynaştırarak bütünleştiren ve millet olma bilincini tüm toplumlara yayan sistem olarak kabul edildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olan kalfa ve ustalara sertifikaları verildi.

Daha sonra açılışı gerçekleştirilen yöresel el sanatları sergisi gezildi.

Programa Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ve meslek odası temsilcileri katıldı.