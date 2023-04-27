Kırkağaç'ta restore edilen Karaosmanzade Camisi ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Karaosmanzade Camisi (Hacı Abdullah Ağa Camisi), ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Karaosmanzade Camisi (Hacı Abdullah Ağa Camisi), ibadete açıldı.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"2022 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi olan İstanbul Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Adem Bilgetay'ın Kur'an tilavetiyle başlayan tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz konuşmasıyla devam etti.

Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 1764'de inşa edilen, 22 Ocak 2020'deki Akhisar depreminde hasar gören ve aslına uygun onarılan cami, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in duasının ardından, protokol üyelerince kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, büyük kısmı yenilenen ve onarılan camiyi gezerek, incelemelerde bulundu.