Haberler

Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin'den İlk Resim Sergisi

Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin'den İlk Resim Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin, ünlü ressam Bob Ross'tan ilham alarak resim yapmaya başladı ve ilk sergisini Sivas'ta açtı. Doğa ve manzara resimleri ile dikkat çeken Şahin, 35 yıl süren sanatsal çalışmalarını protokol üyelerine tanıttı.

SİVAS'ta yaşayan Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin (72), ünlü ressam Bob Norman Ross'dan etkilenerek ressam oldu. Doğa ve manzara resimleri çizen Şahin, ilk sergisini açtı.

Kentte yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Bahri Şahin, 1990'lı yıllarda TRT'de vatandaşların ilgiyle izlediği ressam Bob Norman Ross'dan etkilenerek resme merak saldı. Evinde doğa ve manzara resimleri çizmeye başlayan Şahin, kendisini bu alanda geliştirdi. 35 yıl boyunca birçok resim çizen Gazi Şahin, kentte ilk sergisini açtı. Gaziler Günü nedeniyle Atatürk Kongre Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışını Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyelerine Bahri Şahin, çizimini yaptığı 20 resmi tanıttı.

'BOB ROSS'U İZLEYEREK FİKİR EDİNDİM'

Açtığı sergiden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bahri Şahin, "Kendi imkanlarımla kendimi geliştirdim, bir şeyler yapmaya çalıştım. Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum. Ben resimlerimde daha çok manzara türü çalışıyorum. Çocukluğumda ilgim vardı. Televizyonda Bob Ross diye bir ressam vardı. Onu izleyerek fikirler edindim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.