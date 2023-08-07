Bartın Ulus İlçesi Abdipaşa beldesinde düzenlenen keşkek festivali etkinlikleri çerçevesinde en lezzetli keşkek yarışması yapıldı. Kadınlar kendi usullerince pişirdikleri keşkekleri jüriye sunarak puanlamayı bekledi. Yarışmaya katılanlar ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Keşkek yarışmasında birbirleriyle yarıştılar

BARTIN - Bartın Ulus İlçesi Abdipaşa beldesinde keşkek festivali etkinlikleri çerçevesinde en lezzetli keşkek yarışması düzenlendi.

Yarışma için titizlikle hazırlık yapan kadınlar kendi usullerince pişirdikleri keşkek yemeklerini jürinin beğenisine sundular.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde düzenlenen Keşkek Festivali etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Abdipaşa'da yaşayan ve yarışmaya katılmak için titizlikle hazırlık yapan kadınlar evlerinde pişirdikleri keşkekleri yarışma saati öncesinde pişirerek festival meydanına getirdi. Keşkek tencerelerini soğumaması için adeta çeyiz gibi sarıp sarmalayan kadınlar yaptıkları keşkek yemeklerini jüriye ikram ederek puanlamayı beklediler.

Yarışmacılardan Gülsün Üngül, " Her sene yarışmaya katılmayı seviyorum. Ayağım alçıda olmasına rağmen yarışmaya katıldım. Lezzetime güveniyorum çünkü 2 seneden beri birincilik alıyorum" dedi. Yarışmanın juri başkanı ise 10 yarışmacı arasında çok zorlandıklarını söyledi.

Keşkek yarışmasına katılan ve dereceğe giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinlik kapsamında Sevgi Petek ve Ramazan Çelik sahne aldı.