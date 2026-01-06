Edirne'deki Keşan Kent Müzesi, 2025'te 34 bin 325 ziyaretçi ağırladı.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, müzenin turizm açısından bir destinasyon noktası haline geldiğini belirtti.

Tarihi yapının özellikle yaz döneminde Saros Körfezi'ne gelen turistlerin ilgi odağı olduğunu aktaran Avcı, "Yıl boyunca her yaş grubundan 34 bin 325 ziyaretçiyi ağırladık. Keşan Kent Müzesi eğitime ve sanata da katkı sundu." ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin yıl boyunca proje çalışmalarını da müzede sürdürdüğünü belirten Avcı, 2026'da da bölge turizmine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Keşan Kent Müzesi

Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan bina, 1914 yılında inşa edildi.

Keşan Kızılay Göçmen Hastanesi ve Keşan Memleket Hastanesi olarak da hizmet veren bina, 1959 yılından 1984 yılına kadar Keşan Devlet Hastanesi, bir dönem de sağlık meslek lisesi olarak hizmet verdi.

Keşan Belediyesinin projesiyle bina müzeye çevrildi. Gelenek, görenekler, eğitim, ekonomi, üretim, spor ve kültür alanlarına ait 1000'in üzerinde envanterin sergilendiği Keşan Kent Müzesi, açık toplantı ve konser alanlarıyla da hizmet sunuyor.

Çanakkale Savaşı'nda şifa dağıtan hastane, restorasyonun ardından 18 Mart 2024'te müze olarak ziyarete açıldı.