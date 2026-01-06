Haberler

Keşan Kent Müzesi 2025'te 34 bin 325 ziyaretçi ağırladı

Keşan Kent Müzesi 2025'te 34 bin 325 ziyaretçi ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Keşan Kent Müzesi, 2025 yılında 34 bin 325 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir turizm destinasyonu haline geldi. Koordinatör Aslı Avcı, müzenin eğitim ve sanata da katkıda bulunduğunu belirtti.

Edirne'deki Keşan Kent Müzesi, 2025'te 34 bin 325 ziyaretçi ağırladı.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, müzenin turizm açısından bir destinasyon noktası haline geldiğini belirtti.

Tarihi yapının özellikle yaz döneminde Saros Körfezi'ne gelen turistlerin ilgi odağı olduğunu aktaran Avcı, "Yıl boyunca her yaş grubundan 34 bin 325 ziyaretçiyi ağırladık. Keşan Kent Müzesi eğitime ve sanata da katkı sundu." ifadelerini kullandı.

Atölye çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin yıl boyunca proje çalışmalarını da müzede sürdürdüğünü belirten Avcı, 2026'da da bölge turizmine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Keşan Kent Müzesi

Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan bina, 1914 yılında inşa edildi.

Keşan Kızılay Göçmen Hastanesi ve Keşan Memleket Hastanesi olarak da hizmet veren bina, 1959 yılından 1984 yılına kadar Keşan Devlet Hastanesi, bir dönem de sağlık meslek lisesi olarak hizmet verdi.

Keşan Belediyesinin projesiyle bina müzeye çevrildi. Gelenek, görenekler, eğitim, ekonomi, üretim, spor ve kültür alanlarına ait 1000'in üzerinde envanterin sergilendiği Keşan Kent Müzesi, açık toplantı ve konser alanlarıyla da hizmet sunuyor.

Çanakkale Savaşı'nda şifa dağıtan hastane, restorasyonun ardından 18 Mart 2024'te müze olarak ziyarete açıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba