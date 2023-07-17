Tarihi M.Ö. 600 yıllarına dayanan Kerkenes Harabeleri'nde 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlandı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Harabeleri, Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri olarak önem taşıyor. Kazı çalışmalarında antik kente ait orijinal kalıntılar ve fil dişi parçaları bulundu.

Kerkenes Harabeleri'nde 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlandı

YOZGAT - Tarihi M.Ö. 600 yıllarına dayanan, Anadolu platosu ve bölgesinin en geniş yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Kerkenes Harabeleri'nde 2023 yılı kazı çalışmaları tamamlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, bu yılki kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bölgede incelemede bulunarak, Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi alan Polat, Kerkenes Harabelerinin 2500 yıllık antik bir kent olduğunu söyledi.

Sadece Yozgat için değil Dünya tarihi için de önemli yere sahip

Kerkenes'in Demir Çağı'na ait Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden olduğunu belirten Polat, "Etrafı 7 kilometre sur ile çevrili, 2,5 kilometreye 1,5 kilometre alanı bulunmakta. Uzun yıllardır kazı çalışmaları devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Kazılarda ortaya çıkan yollar ve duvarlar o yıllardan kalan orijinal kalıntılar. Yozgat'ın yer altı zenginliği çok fazla. Bu kazılarla yer altı zenginliğini insanlığa kazandırmak için çabalıyoruz. Kerkenes sadece Yozgat için değil, dünya tarihinde de çok önemli antik kentler arasında yer tutuyor. Burasını daha çok gün yüzüne çıkartıp, insanlarımızın burayı gezmesini, köylümüzün yerel ürünlerle gelir elde etmesini sağlamalıyız. Antik kente dönük hediyelik eşya yapılarak turizme dahil etmemiz lazım. Kazı çalışmaları seneye devam edecek. Kazıda emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kazı Başkanı ABD'li Prof. Dr. Scott Branting ise kazı çalışmalarının bir ay sürdüğünü söyleyerek, "Kerkenes'in dönemin büyük şehirlerinden birisi ve o dönemde çok büyük bir yangın geçirmiş. Bu yıl yapılan kazılarda fil dişi parçaları bulduk." şeklinde konuştu.