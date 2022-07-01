Kemaliye'nin havadan görüntüsü (Arşiv)

Şenliklerin açılış törenlerinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

KEMAV Başkanı Feridun Çelikmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ın konuşması

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman'ın konuşması

KEMAV Başkanı Feridun Çelikmen'in konuşması Kemaliye'nin macera dolu şenlikleri başladı

Dört gün sürecek şenlik kapsamında, "buse jamp"(serbest atlayış) etkinliği, "wingsuit" (yarasa atlayışı), "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkur tırmanışı ile bisiklet yarışları ve kaya tırmanışı yapılacak

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri", farklı branşlarda 500'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) düzenlediği şenliğin açılış programında, ilk olarak ilçedeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikler kapsamında, Kemaliye Şehir Kulübü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, burada yaptığı konuşmada, ilçenin kültürel mirası yüksek bir yer olduğunu ve şenliklerle isminin daha çok ön plana çıktığını söyledi.

Şenlikte ekstrem sporların yapılacağını ifade eden Yeşilbaş, 4 gün sürecek organizasyonda farklı kültürlerin bir araya gelmesinin de sağlandığını anlattı.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ise şenliklerin girişimler sonucu uluslararası bir boyut kazandığını belirtti.

KEMAV Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen de etkinliklerin renkli geçeceğini ve organizasyona 20'nin üzerinde yabancı sporcunun katıldığını bildirdi.

Gelecek yıllarda yapılması planlanan İpek Yolu Ultra Maraton Yarışları'nın başlangıcı sayılan Kemaliye Şenlik Koşuları'nın 5, 10 ve 22 kilometre olmak üzere 3 kategoriyle start alacağını söyleyen Çelikmen, şöyle konuştu:

"Bu sene şenlikler kapsamında yenilikler var. Yarı maraton koşuları yapılacak. Engel tanımayan ve kendisi görme engelli olan 5 kıta 5 maraton koşmuş Necdet Turan'da aramızda ve etkinliklerde koşacak. 'İnsanlar dağlara gözüyle değil, yüreğiyle tırmanır' diyen Turan, Via Ferrata parkuruna tırmanacak. Aramızda ultra maratoncular var. Bu sene koşuları ön plana çıkardık ve 3 kategoride yapacağız. Atlı cirit gösterileri olacak."

Dört gün sürecek ve aralarında yabancı gençlerin organizasyon için gönüllü görev aldığı şenlikler kapsamında, Karanlık Kanyon'da, "Sırat on Fırat" hattından "buse jamp" etkinliği, "Cennete açılan kapı" adı verilen platformdan "wingsuit" (yarasa atlayışı), Eğin Gaban bölgesinde "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkur tırmanışı ile bisiklet yarışları, kaya tırmanışı ve eğitimi, konserler ile söyleşiler yapılacak.