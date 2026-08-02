Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu ilk olağan kongresini Karacadağ'da düzenledi

Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu 1. Olağan Kongresi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden federasyona bağlı dernek başkanları, aile temsilcileri, kanaat önderleri ve davetlilerin katıldığı kongrede, federasyonun gelecek dönem faaliyetleri ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik konular ele alındı.

Divan heyetinin oluşturulması ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede federasyon yöneticileri katılımcılara hitap etti.

Yemek ikramının ardından kültür ve sanat programıyla devam eden programda, Ayşegül Zaim ile Emrah Yazar sahne aldı, dengbej performansları ve folklor gösterileri sunuldu.

Kejan Aşireti Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut, AA muhabirine, federasyonun yaklaşık iki yıllık hazırlık sürecinin ardından kurulduğunu söyledi.

Federasyonun, farklı coğrafyalarda yaşayan aşiret mensuplarını ortak bir çatı altında buluşturmayı amaçladığını belirten Akbulut, "Amacımız, aile üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, sahip olduğumuz birikimi bölgemiz ve ülkemizin yararına değerlendirmektir." dedi.

Karacadağ'ın aşiret için tarihi ve manevi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akbulut, atalarının bölgeye yerleşmesinin ardından uzun yıllar burada yaşadığını belirterek, ilk olağan kongreyi bu nedenle Karacadağ'da düzenlediklerini kaydetti.

Federasyonun Onursal Başkanı Şerif Yücel de Kejan aşiretinin tarihinden bahsederek, "Kejan aşireti, 1500'lü yıllarda İran'da Ebu Bekir Bin Muhammet Bin Abdullah Keji yönetiminde İsfahan'ın Keji ilçesinden çıkarak bu tarafa gelmişler. Türkiye'de ilk ikametgahları Karacadağ yani şu anda üzerinde bulunduğumuz bölge. Daha sonra bu bölgeden Türkiye'nin birçok yerine dağılmışlar." diye konuştu.

Kaynak: AA