Kazak Hattat Madina Husain, Hat Sanatını Sergi Açarak Tanıtıyor

Kazak hattat Madina Husain, 3 yıl önce öğrenmeye başladığı hat sanatını sergi açarak ülkesinde tanıtıyor. Husain'in ilk kişisel sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi tarafından düzenlendi. Sergi, Kazakistan'ın başkentindeki büyük bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Kazak hattat Madina Husain, 3 yıl önce öğrenmeye başladığı hat sanatını sergi açarak ülkesinde tanıtıyor.

Hattat Husain'in ilk kişisel sergisi, Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi tarafından düzenlendi.

"Kalemin Kağıtta Bıraktığı İz" konulu sergi, Kazakistan'ın başkentindeki büyük bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.

Serginin açılış törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun yanı sıra Kazak milletvekilleri ve yazarlar, Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, kültür ve sanat alanındaki temasların Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Kazakistan'da kültür ve sanat faaliyetleri düzenlerken üç temel hususu dikkate aldıklarını belirten Kapucu, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki Türk kültürünü tanıtmak. Gerek Türkçe öğrenmeye gerek geleneksel ve çağdaş Türk kültür-sanatına kardeş Kazakistan'da büyük ilgi olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Dikkate aldığımız ikinci husus, Kazak kültürünün de Türkiye'de daha iyi tanınmasına vesile olmak. Kazak sinemasının ve müziğinin örnekleri Türkiye'de daha fazla ilgi görüyor artık. Üçüncü unsur ise kültürel ortaklığımızın altını çizmektir. Çünkü, birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşamalarına ve tarihin dayattığı artık geride bıraktığımız zorunlu ayrılığa rağmen Türk ve Kazak halkları birbirini keşfederken köklerimizin bir olduğunun da farkına varıyor."

Kapucu, açılan serginin de bu üç unsuru birleştiren bir faaliyet olduğuna işaret ederek, "Biz bugün 'güzel yazı' sanatının Kazakistan'daki başarılı icracılarından olan Madina Husain'in sergisi vesilesiyle kültürümüzün ortaklığını bir kez daha göreceğimize ve yine birbirimizde kendimizi bulacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hat sanatını tanıtıyor

AA muhabirine konuşan sanatçı Husain de hat sanatıyla ilk kez 25 yaşında tanıştığını söyledi.

Husain, çocukluğundan beri resimle uğraştığını dile getirerek, "Bu yazıları hep camilerde görürdüm ve çok beğenirdim. Sonra bu sanat hakkında araştırmaya başladım." dedi.

Ülkesinde hat sanatının çok gelişmediğini aktaran Husain, "İlk önce Tataristan'dan bir hoca ile çalışmaya başladım." diye konuştu.

Husain, Türk hocalardan da ders aldığını ve çalışmaları için malzemeleri Türkiye'den getirdiğini anlatarak, "Sergide yaklaşık 30 çalışmam yer alıyor. Ama bu 3 yılda yaklaşık 150 hat çalışması yaptım." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde hat sanatının tanıtılmasına katkı yaptığını vurgulayan Husain, gelecekte kendisi gibi bu sanatı merak edenlere hocalık yapmak istediğini söyledi.

Sergi, 29 Haziran'a kadar açık kalacak.