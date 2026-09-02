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Çoban, Kırmızı Liste'deki Arap Tavşanını Kurtardı

Çoban, Kırmızı Liste'deki Arap Tavşanını Kurtardı
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- Palas Mahallesi'ndeki Işıl Dağı'nda koyun otlatırken arazide hareketsiz halde Arap tavşanı bulan Öcal Atman: "Bu hayvanlar normal şartlarda insanı görür görmez kaçarlar. Bu sefer yanına kadar gittim, hareket edemedi"

Kayseri'de çobanlık yapan 55 yaşındaki Öcal Atman, doğada hareketsiz bulduğu Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesindeki Arap tavşanını tedavi edilmesi için evine getirdi.

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi sınırlarındaki Işıl Dağı'nda koyun otlatan Atman, tavşan kulaklarına, kanguru bacaklarına ve fare gövdesine benzeyen sıra dışı bir görüntüye sahip kemirgen türü olan tavşanı arazide hareketsiz halde buldu.

Koruma altına alarak evine getirdiği hayvana bahçesinde bakan Atman, yetkilileri durumdan haberdar etti.

"Bir sorun olduğunu düşünüp eve getirdim"

Öcal Atman, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır dağlarda gezdiğini ve Arap tavşanını sürekli gördüğünü söyledi.

Bu tavşanın ürkek bir hayvan olduğunu belirten Atman, "Bu hayvanlar normal şartlarda insanı görür görmez kaçarlar. Bu sefer yanına kadar gittim, hareket edemedi. Bir sorun olduğunu düşünüp eve getirdim. Dernek başkanımıza olayı anlattım. O da konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine iletti." diye konuştu.

Atman, ekiplerin gelip hayvanı alacaklarını ve yapılacak kontrollerin ardından doğaya salacaklarını ifade etti.

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir de Arap tavşanının koruma altında bir hayvan olduğunu bildiklerini ve bu yüzden yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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