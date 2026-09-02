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ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü

ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü Haber Videosunu İzle
ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü
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ABD'nin dün akşam İran'a düzenlediği saldırılarda Kirmanşah eyaletinde 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin dün akşam İran'a düzenlediği saldırılarda Kirmanşah eyaletinde 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlattığını ve saldırı dalgasının daha sonra tamamlandığını açıklamıştı.

KİRMANŞAH'TA 4 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Mehr Haber Ajansı, Kirmanşah eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin Kirmanşah'a düzenlediği saldırıda Hava-Uzay Kuvvetleri mensupları Rıza Muhammedi, Şehram Caferi, Alirıza Şekiba ve Cafer Kehrizi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD SALDIRI DALGASININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

iran, onlarca yıldır öldürdüğü masum milyonlara saysın. yemende, ırakta, suriyedeki mazlumların ahı yerde kalmaz

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