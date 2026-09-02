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Dev yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay

Dev yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay
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Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait olduğu belirtilen 90 milyon dolar değerindeki Elysian adlı yat, Bodrum'a demir attı. Ziyaretin zamanlaması ise dikkat çekti. İngiliz devi, yaklaşık 2 ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait Elysian adlı yatın rotası Türkiye oldu. Yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki lüks yat, Bodrum'a demir attı.

90 MİLYON DOLARLIK DEV YAT BODRUM'DA

İhtişamıyla dikkat çeken Elysian'ın değerinin 90 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Liverpool'un sahibi John W. Henry'ye ait olan yatın Bodrum'a gelişi, İngiliz ekibinin Türkiye'de oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir ayrıntıyı da beraberinde getirdi.

LIVERPOOL 2 AY SONRA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Liverpool, yaklaşık iki ay sonra bu kez futbol için Türkiye'ye gelecek. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev karşılaşma Kadıköy'de oynanacak. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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