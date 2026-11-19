Kayseri'de Talas Belediyesince oluşturulan "Pati Mezarlığı", hayvanseverlerin kaybettikleri can dostlarının anılarını yaşatmalarına imkan sunuyor.

Zincidere Mahallesi'nde 2019 yılında açılan Talas Pati Evi'nin yanına 2022'de yaşamını yitiren patili dostların defnedilmesi için mezarlık kuruldu.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas ve Adana gibi çevre illerden getirilen sahipli hayvanlar ile çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda ölen hayvanlar da mezarlığa belediye yetkililerince defnediliyor.

Mezar taşlarında "Luna", "Zeytin", "Rüya", "Gece", "Zeko", "Lotus" gibi hayvanların isimlerinin yanı sıra sahiplerinin duygularını yansıtan veda mesajları da yer alıyor.

Taşlara yazılan mesajlarda "Seni hiç unutmayacağız", "Seni çok özleyeceğiz, kalbimizdesin", "Seni hiç unutmayacağız, fotoğraflarda yaşayacak bakışların", "Bu bir veda değil, sen hep bizimlesin" ifadeleri yer alırken oyuncak hamburger, tavuk, kemik, peluş köpek gibi oyuncaklar dikkati çekiyor.

Sokakta beslediği ve çeşitli nedenlerle ölen 5 kedisini her hafta ziyarete gelen Dr. Osman Şahin, AA muhabirine, eskiden hayvanlardan korktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi.

"Bunlar yoldaşlarım ve yarenlerim oldu"

Şahin, daha sonra gördüğü bir rüya üzerine hayvanlara sevgi duymaya başladığını dile getirdi.

İlk olarak "Kara kızım" adını verdiği kedisiyle tanıştığını ve birçok sokak kedisini beslediğini anlatan Şahin, "Sokakta hayvanlara bakıyordum, yem veriyordum. Kara kızım geldi, bacaklarıma dolandı. Kucağıma aldım, sevdim. Açtı, karnını doyurdum. Ondan sonra 'Yakışıklı' geldi, sarı beyaz bir kedi. Ondan sonra 'Utangaç' geldi. Hepsinin bende ismi var. Onların da duyguları var. Bunlar benim dostlarım, arkadaşlarım, yoldaşlarım ve yarenlerim oldu." diye konuştu.

Şahin, 7 ay sonra "Kara kızım" adını verdiği kedisini kaybettiğini anlatarak, belediye görevlilerinin desteğiyle kedisini Pati Mezarlığı'na defnettiğini, mezar taşını yaptırdığını kaydetti.

Sokakta baktığı kedilerin genellikle araba çarpması sonucu öldüğünü ifade eden Şahin, "Dağhan, Pamuk, Kara kızım ve iki de Sarıcam burada yatıyor. Kara kızım onlara annelik ediyor çünkü onlar daha küçüktü. Elimden geldiğince haftada bir mutlaka gelmeye çalışıyorum. Çünkü burada benim evlatlarım yatıyor." dedi.

Vatandaşlardan sokaklardaki hayvanlara karşı duyarlı olmalarını isteyen Şahin, kış yaklaşırken hayvanlar için sıcak alanlar oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA