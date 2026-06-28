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Kayseri'de Karneni Getir, Uçurtmanı Al Şenliği

Kayseri'de Karneni Getir, Uçurtmanı Al Şenliği
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Kayseri'de çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla düzenlenen "Karneni getir, Uçurtmanı Al" şenliğinde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi.

Kayseri'de çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla düzenlenen "Karneni getir, Uçurtmanı Al" şenliğinde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce çocuk belediyenin dağıttığı veya kendi getirdiği uçurtmayı uçurdu.

Aileleriyle birlikte alanda eğlenen çocuklar, belediyenin hazırladığı eğlence atölyeleri, spor etkinlikleri, güç parkuru ve balon futboluyla da eğlenceli vakit geçirdi.

Türk bayrağı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmalar, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı uçurtma da vatandaşların ilgisini çekti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açıklamasında, belediye olarak yaz boyunca farklı etkinlik ve organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yoğun bir katılım olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Binlerce hemşehrimiz çocuklarıyla beraber bu etkinliğe katılmışlar. Keyifli bir ortam var. Kimisi uçurtma uçuruyor, piknik yapıyor veya diğer etkinliklerde yer alıyor. Dolu dolu bir etkinlik var. Çocukların uçurtmaları özellikle gökyüzüyle buluşturması görsel açıdan güzel bir şölen oldu. Burada yeni etkinlikler yapmanın yanında, uçurtma şenliğinde uçurtmaları gökyüzüyle buluşturmak için farklı organizasyonlar yapmak gerektiğini de anladık. Yoğun katılım bize bunun gerekliliğini gösterdi."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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