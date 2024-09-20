Kayseri'de Roma Dönemine Ait Mozaik Yapı Bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 3 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait yapının güney cephesi ortaya çıkarıldı. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "Bu yıl ki çalışmalara yapının güney cephesinde başladık. Şu anda güney cephesini ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Hem mozaiklerin hem de mimari kalıntıların çizimlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda batısında ve doğusundaki çalışmalarımız da hala sürüyor. İç Anadolu Bölgesi'nde böyle bir yapının olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "Kapadokya bölgesinde önemli yapılardan bir tanesi olan Örenşehir Roma Villası en erken dönemiyle yaklaşık olarak 3'üncü yüzyıla tarihlendirilen bir villa. 3 bin metrekarelik bir alan üzerine yayılıyor. Kapadokya açısından önemine baktığımızda, biz Kapadokya'da 'kagir' yani duvar örgüsüyle inşa edilmiş üst düzey konutlar hakkındaki bilgilere genel olarak kaynaklar aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Arkeolojik anlamda Kapadokya bölgesi içerisinde şu anda kazılarını gerçekleştirdiğimiz Örenşehir Roma Villası kadar geniş ölçekli bir konuta sahip değiliz. 2021 yılından itibaren devam eden çalışmalarda oldukça geniş boyutlara sahip taban mozaiklerini ortaya çıkardık. Bunların içinde özellikle geometrik motiflerin yoğun olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca 4 tane yazıtımız var. Bunlardan bir tanesi Latince diğer üç tanesi de Yunanca yazıtlardır. Bunların içerisinde 'Hyacinthos' ismi oldukça önemli. 'Hyacinthos'un kim olduğuna dair çalışmalarımız devam ediyor. Onun kim olduğuna dair kaynaklar aracılığıyla bir bilgiye ulaşabilirsek yapı hakkında çok daha önemli şeyler söyleyebileceğiz" diye konuştu.

'İÇ ANADOLU ÖZELİNDE BU BOYUTLARDA BİR YAPI YOK'

Bu yıl yapılan çalışmalara değinen Erpek, şöyle konuştu: "Bu yılki çalışmalara yapının güney cephesinde başladık. Şu anda güney cephesini ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Aynı zamanda batısında ve doğusundaki çalışmalarımız da hala devam ediyor. Yapının şu anki alandan daha geniş bir alanı kapladığını görebiliyoruz. Kazı çalışmalarının yanında belgeleme çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 boyutlu taramalarını gerçekleştirmiştik. Bu yıl da yapının rölevesinin çizimleri gerçekleştiriliyor. Hem mozaiklerin hem de mimari kalıntıların çizimlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İç Anadolu Bölgesi'nde böyle bir yapının olmadığını söyleyebiliriz. Kıyı şeridindeki antik kentlerde büyük boyutlu Roma dönemi ve daha sonraki döneme tarihlendirilen üst düzey konutları biliyoruz. Fakat İç Anadolu özelinde baktığımızda bu boyutlarda bir yapı yok. Bu anlamda da Örenşehir Roma Villası, oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

'BU YIL YAPILAN YENİ ÇALIŞMALARLA DA BAZI NOKTALARDA MOZAİKLER AÇIĞA ÇIKARILDI'

Kazı alanında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "Örenşehir Mahallesi'nde 2021 yılında başlattığımız, mozaikli yapı kalıntısının bulunduğu alandayız. Buranın geçmişi çok daha önceye gidiyor. Müze Müdürlüğümüz tarafından 2010 yıllarında burada bir ön çalışma yapılıyor. Bu mozaikli yapı kalıntısı aslında ilk baktığımız dönemde çok önemli bir noktada başlamıştı. Latince ve Grekçe yazıların olduğu mozaikler ve geometrik süslemeli örnekler vardı. Çalışmalar ilerledikçe gördük ki burası küçük bir alan değil, gerçekten önemli bir yapıya ait bir kalıntı. İlerledikçe açığa çıkan mozaiklerden, duvar ve yapı temellerinden de bunu net bir şekilde görmüş olduk. Şu anda 3 bin metrekare bir alana ulaşıldı. Burada bildiğimiz yaklaşık 600 metrekare bir taban mozaiği mevcut ama her geçen yıl bu sayı da artıyor. Şu anda bu yıl yapılan yeni çalışmalarla da bazı noktalarda mozaikler açığa çıkarıldı" dedi.

'HER GEÇEN GÜN, ALAN GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR'

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Dursun, "Çalışmalarımız devam ediyor. 2024 çalışmalarımızla iyi bir yol kat edildi. Devamı da gelecek. Her geçen gün, alan genişleyerek devam ediyor. Biz burayı tabii ki kazı çalışmaları bittikten sonra bakanlığımıza sunup burada bir düzenleme yapıp, gezilebilecek, görülebilecek ve bütün ziyaretçilerin ziyaretine açılabilecek bir noktaya getirme planımız var. Ama ancak bu planlama, kazı çalışmaları sonlandıktan sonra yapılacak. Çünkü nokta sınırları görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.