Kayseri'de Kültür ve Turizm Projeleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin kültür ve turizm mirasını yaşatmak amacıyla Tavukçu Mahallesi'nde başlatılan ikinci ve üçüncü etap projelerini inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için Tavukçu Mahallesi Projesi'nin yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son durum hakkında Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin Kayseri'nin kültür ve turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan, ikinci etapta 78 odalı 1 otel, 3 restoran, 1 konferans salonu, 1 pastane, 1 resepsiyon ve 1 idari bina, üçüncü etapta ise 45 odalı 1 otel ve 1 restoran planlanıyor.