Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri dronla görüntülendi

Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri dronla görüntülendi
Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi, tarihi güvercinlikler ve Ortaseki Titrek Kavak Ormanları dronla görüntülendi. Ayrıca, çocuklar tatilde yamaçlarda kızak kayarak eğlendi.

Kayseri'de son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi, tarihi güvercinlikler ve Ortaseki Titrek Kavak Ormanları dronla görüntülendi.

Kentte birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası il geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen "Gesi Bağları" türküsüne konu mahalle, tarihi güvercinlikler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi ve Ortaseki Titrek Kavak Ormanları dronla görüntülendi.

Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar da Ortaseki bölgesindeki yamaçlarda kızak ve leğenlerle kaydı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
