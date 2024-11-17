Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Engel Tanımayan Çocuklar İçin Doğum Günü Kutlaması

Kayseri'de Engel Tanımayan Çocuklar İçin Doğum Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 11 özel çocuk için anlamlı bir doğum günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar çeşitli eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 11 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65'i erkek, 15'i kız 80 özel çocuğa sıcak yuva imkanı sağlayan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, doğum günü etkinliğine katılarak, ekim, kasım ve aralık aylarında doğan Erva Sare Karaca, Giray Layıkbaş, Hamza Yıldırım, İlayda Aslan, Mehmet Eren Kaçan, Meryem Ebrar Yalçın, Necati Hamurcu, Türkan Bolat, Ufuk Yüksek, Yusuf Yeniçeri ve Esma Kahraman ile ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Anne Fatma Yalçın etkinlikle ilgili, "Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bizlere sunduğu güzel hizmetlerden bir tanesi, çocuklarımızı güvenerek ve canı gönülden getirerek kullandığım bir hizmet. Bunun için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Ebru Yüksek de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduklarını kaydetti.

Gamze Karaca ise hizmetten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Çocuk büyütmek zaten zor ama özel çocuk büyütmek daha zor. O yüzden bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel etkinlik düzenlemişler, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Doğum günü etkinliğinde çocuk şarkıları, müzikli ritim, sandalye kapmaca oyunu, balon patlama, yüz boyama ve sihirbazlık gösterisi ile çocuklar eğlenirken patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yanı sıra pasta kesimi ile doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey ismi İsrail saldırısında öldü

 AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

AK Partili Varank'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün kim potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu? İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu? Finlandiya Yunanistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Finlandiya Yunanistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Norveç Kazakistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Norveç Kazakistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İngiltere İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İngiltere İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Avusturya Slovenya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Avusturya Slovenya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 17 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.