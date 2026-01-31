Haberler

Büyükşehir Belediyesi diş hastanesi ek binasına okuma salonu açtı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi ek binasında okuma salonu açtı. Başkan Büyükkılıç, 4 bini aşkın kitapla donatılan salonun hastane ziyaretçilerine hizmet vereceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi ek binasına okuma salonu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, diş hastanesine okuma salonu açılması talimatı verdi.

Belediye tarafından kitaplarla donatılan okuma salonu ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 4 bini aşkın kitapla okuma salonunu donattıklarını belirterek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kütüphaneler şefi Maide Olgun ise okuma salonunun okuyucularıyla buluşmak için hazır olduğunu, hastaneye gelen tüm ziyaretçilerin kitap okuma, ödünç alma işlemlerini yaparak buradan faydalanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
