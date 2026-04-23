Kayseri'de "Çocuk Treni" etkinliği öğrencileri eğlendirdi

Kayseri'de "Çocuk Treni", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sefer yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği "Çocuk Treni" etkinliği, gün boyu ücretsiz süren seferleri ve renkli aktiviteleriyle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatıyor.

Etkinlikte, 09.00'da Organize Sanayi İstasyonu'ndan ilk seferine başlayan tren, Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5, İldem 5-Organize Sanayi ve Anayurt-İldem 5 güzergahlarında gün boyunca hizmet veriyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen seferler, çocuklara hem eğlenceli hem de farklı bir yolculuk deneyimi sundu.

Yolculuk boyunca palyaçolar eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocukların yüzleri boyandı, balonlar ve Türk bayrakları hediye edildi. Trende oluşan neşeli atmosfer, bayram coşkusunu raylara taşıdı.

Kaynak: AA / Murat Asil
