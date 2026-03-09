Kayseri'de kadınların çektiği fotoğraflar ve yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

Kayseri'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yağlı boya resimleri ve kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'ndaki açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kadınların emeği ile oluşturulan serginin uzun bir emek sonucu yapıldığını söyledi.

Dursun, 112 eserin bulunduğu serginin 3 gün boyunca gezilebileceğini dile getirdi.

Hafta boyunca farklı etkinlikler yapılacağını belirten Dursun, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkan Ayşe Uzunlu ise kadınların girişimleri, sabırları, gücü ve üretkenliğiyle bir hikaye yazdığını ifade etti.

Çoğu zaman sorunları, dertleri anlatmaya, sevinçleri, kelimelerinin yetmediğini belirten Uzunlu, "Ancak bir renk ışıldaması, bir ışığın yansıması, bunlar kadınların iç dünyalarını çok güzel yansıtıyor. Burada işte kadınların yaşanmışlıklarını, hayal güçlerini resimlere aktarıldığını, onların dünya görüşlerini görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.