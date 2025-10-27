Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Konseri Düzenlendi

Kayseri'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyet Konseri" gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde düzenlenen konserde türkü ve marşlar seslendirildi.

Erciyes Üniversitesi'nden emekli Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'nin, Cumhuriyet'in kuruluş aşamalarını anlattığı programda ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri de sahne aldı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.