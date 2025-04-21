Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, hafta sonu çocukların uğrak noktası oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen fuar ve şenlikte, ziyaretçiler stantları gezdi, şenlikteki aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe çocukları ile gelen Nihat Duran, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.

Minik misafirlerinden Mina Arslan ise bilezik yapma, el ve parmak boyama etkinliklerine katıldığını ifade etti.

Furkan Doğan da "Şirinler" gösterisini izleyerek, güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

18-27 Nisan tarihleri arasında çocukları misafir edecek şenlikte, etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve imza günleri de yer alacak.