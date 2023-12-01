Kayseri Büyükşehir Belediyesi Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi Anma Programı Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ile birlikte Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi Anma Programı düzenliyor. Programda konuşmacılar ve müzik dinletisi yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde Kayseri Valiliği ile birlikte Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi Anma Programı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, zengin içeriklere sahip kültür sanat etkinliklerini Kayserilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kayseri'nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi Anma Programı düzenleniyor. Kadir Has Kongre Merkezi'nde 1 Aralık Cuma günü saat 19.30'da düzenlenecek programda Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi anılacak.

Kayseri'nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi Anma Programı'nda Prof. Dr. Mustafa Keskin, Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden Danişmendli Beyliği Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet (Muhammed) Gazi konusunda katılımcılara bilgiler aktaracak.

Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu da Danişmendli Emiri Melik Mehmed Gazi'nin hükümdarlığı sırasında yapıldığı bilenen Kayseri Cami-i Kebir hakkında detaylı bilgiler verecek.

Katılımın ücretsiz olduğu programda, Doç. Dr. Fatih Koca ise Türk Tasavvuf Müziği Dinletisi de gerçekleştirilecek. - KAYSERİ