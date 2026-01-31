Haberler

Kayseri'de Genç KAYMEK'ten eğitim alan öğrenciler tiyatroyla buluştu

Kayseri'de Genç KAYMEK'ten eğitim alan öğrenciler tiyatroyla buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), eğitim alan öğrenciler için yarıyıl tatilinde Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 'Öğle Kahvesi' adlı tiyatro gösterisi düzenledi. Öğrenciler, etkinlik için belediye başkanına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), bünyesinde eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde tiyatro izleme etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç KAYMEK'te eğitim alan öğrenciler, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen "Öğle Kahvesi" adlı gösteriyi izledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sümeyye Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hem eğitim ve öğretimde hem de sosyal faaliyetlerde kendilerine sağladığı imkanlar dolayı teşekkür etti.

Taha Yasin Özdemir ise Genç KAYMEK'in imkanlarından faydalandıklarını belirterek, düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
