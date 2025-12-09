Boubon kökenli bronz imparator heykeli ve mermer Demosthenes başıyla toplam 28 eser Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykeliyle Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletlerin ABD'den ülkeye iade işlemlerini tamamladıklarını, eserlerin yurda döneceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Boubon'un kayıp imparatoru ülkemize dönüyor. Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası işbirliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladık. Bu süreç, kültürel mirasımızın izinde tüm dünyada yürüttüğümüz etkin mücadelenin ve uluslararası işbirliğinin en iyi göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, heykeli yasa dışı yollarla satın alan ABD'li bir koleksiyonerin heykelin iadesini kabul etmemesi durumunda ABD mahkemesince tutuklanacağını, eseri iade ederek cezaevine girmekten kurtulduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "İmparator heykeliyle birlikte Demosthenes mermer heykel başı ve Düver kökenli pişmiş toprak tabletler de ülkemize iade edilecek. Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'nın katılımıyla yapılan iki ayrı törende, daha önce iade anlaşmaları sağlanan eserlerle birlikte birbirinden kıymetli 28 eser de ait olduğu topraklara dönüyor. Böylelikle son 7 yılda 9 bin 133 kültür varlığını Anadolu topraklarıyla yeniden buluşturduk. Süreçte birlikte çalıştığımız Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimine, ayrıca sürecin ilk gününden bu yana adeta bir dedektif gibi iz sürerek bize ait eserleri adım adım takip eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya, Türkiye'ye ait her eserin izini dünyanın neresine uzanırsa uzansın sürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den yurda dönüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi de sonuçlandırıldı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya'daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı'ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu.

Aynı kapsamda hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli arkaik dönem pişmiş toprak levhaları ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı bulunuyor.

Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD'de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla sağlandı. Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye'ye dönüşünde kritik bir rol oynadı.

Bakanlık, süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimiyle koordineli bir çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.