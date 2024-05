Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri törenle başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası'nın 29'uncusu Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde düzenlenen törenle başladı.

Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası'nın Kastamonu Kalesi altında bulunan şelaleden Şeyh Şaban-ı Veli Camisine kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Bu yıl, 29'uncusu düzenlenen program kılınan cuma namazının ardından Şeyh Şaban-ı Veli Camii külliyesinde başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin söylenmesinin ardından programın açılışında konuşan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi, "Alimler, peygamberlerin varisleridir. Çünkü onlar peygamberi bir hayat yaşamışlar, halleriyle, fiilleriyle bizlere numune imtisal olmuşlardır. Ahirete irtihallerinden sonra, seneler geçmesine rağmen hala sevgi seli ile anılmaktadırlar. Bir Hadis-i Kudsi'de Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurmaktadır. 'Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e der ki, ben falan kulumu seviyorum, sen de sev. Cebrail (A.S.)'da o kulu sever ve meleklere der ki, Allah falanca kulunu seviyor. Ben de seviyorum, sizler de sevin. Melekler de o kulu severler ve o kulun sevgisini diğer insanlara ilka ederler' Bunun bir sonucu olarak bugün bu sevgiyi görmekteyiz. Salihler anladığı zaman oraya rahmet iner düsturundan hareketle vefatı üzerinden 500 sene geçmiş olmasına rağmen bugün de bir efendimizi anıyor ve huzurlarında onlara olan muhabbetimizi arz ediyoruz. Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli, Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ve Mehmet Feyzi Efendi gibi ismini burada zikredemediğimiz diğer zatlar da aslında bu sevginin en bariz tezahürlerindendir. Hüsnü niyetimiz odur ki bu zatlar kıyamete kadar anılacaktır. Hz. Pir Şaban-ı Veli, Kastamonu Evliyalarının Anma Haftası programları 1992 yılında başlamış, en son 28'inci seneyi kutladığımız 2019 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. Kovid-19 salgını, camimizin restorasyonu ve asrın felaketi 6 Şubat depremi gibi nedenlerden dolayı 4 yıl ara verdiğimiz programımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Anma etkinliklerine 4 yıl ara verildiğini hatırlatan Vali Meftun Dallı ise, "Kastamonu tarihin her döneminde değerini koruyan bir yurt köşesi, şehitler diyarı, sahabe diyarı, şehzade şehri, evliyalar şehri. Türklerde İslamiyet inancının sevgiyle, hoşgörüyle yerleşmesine vesile olan Pir-i Türkistan Ahmet-i Yesevi Hazretlerinin tedrisatından geçen dervişler Anadolu ve Balkanların manevi fethini gerçekleştirmişlerdir. Herhangi bir karşılık beklemeden insanlığa hizmet eden manevi rehberlerimiz Anadolu'nun her tarafına yayılmış sözleri ve zikirleriyle kalplerin Hakk'a yaklaşmasını sağlamışlardır. Maneviyatıyla yaşadığı yüzüyle ışık saçan Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri de Kastamonu'muzu aydınlattığı gibi halifeleriyle Mısır, Hicaz, Pakistan, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da ilim irfan hizmetinde bulunmuştur. Bütün dünyada dinlerin etkilerinin azaldığına şahit olmaktayız. Böyle bir realite var son yıllarda. Ancak biz bu konuda şanslıyız. Ülkemizin her köşesinde ayrı bir renk, ayrı bir koku olarak Hak dostları bizi sarıp sarmalamaktadır. Hak dostlarının dostluğu son derece kıymetlidir. 'Ne olursan ol yine gel diyen' Mevlana. 'Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü' diyen Yunus Emre. 'Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler' diyen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle' diyen Hazreti Pir, bugün dahi gönüllerimizi hoş etmektedirler. Yapılan bu anma faaliyetinin başta da söylediğim gibi Kastamonu'muzun, ülkemizin manevi havasına rahmet ve bereket katacağı inancında ve kanaatindeyiz. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinlik takvimine de alınan Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını anma programlarının şehrimizin tanınmasına, tanıtılmasına, kültür ve turizmine de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Öyle olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hat sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Bekir Derin tarafından Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası sebebiyle dua edildi. Ayrıca programda davetlilere çeşitli ikramlarda bulunularak hediyeler verildi.