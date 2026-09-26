Kastamonu'da Güney Kore'nin Hanbok defilesi KUZKA desteğiyle düzenlendi

Kastamonu'da Güney Kore'nin geleneksel kıyafetlerinin tanıtıldığı "Zamana Nakşedilen Hanbok" defilesi düzenlendi.

Kastamonu'da Güney Kore Cumhuriyeti'nin geleneksel kıyafetlerinin tanıtıldığı "Hanbok" defilesi düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Koreliler Derneği Kastamonu İl Temsilciliğinin destekleriyle gerçekleştirilen prograö, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gecede, Güney Kore'nin ulusal marka değeri olan geleneksel ve modern kıyafetlerinden oluşan "Hanbok" defilesi izleyicilerle buluştu. Güney Kore'nin geleneksel müziklerinin renk kattığı gecede, vatandaşlar Güney Kore'nin köklü kültürünü tanıma imkanı buldu. Defile öncesinde davetlilere Güney Kore'nin 500 yıllık geleneksel kıyafetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Güney Kore vatandaşlarından oluşan koro hem Türkiye'ye ait hem de Güney Kore'ye ait şarkıları seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Koreliler Derneği İl Başkanı Sang Won Kim, "Kore kültürünü tanıtmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Özellikle bu etkinliğin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünkü gösterimizin Türkiye ve Güney Kore arasındaki kültürel bağlarını daha da güçlendirilmesini ve işbirliğimizin bir adım daha ileriye taşınmasını temenni ediyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı